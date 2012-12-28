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В России
42
46 минут назад

Экспорт зерна из России на 10 млн т превысил прошлый сезон

С начала текущего сельхозгода (который начался 1 июля 2023 года) экспорт российского зерна превысил 60 млн тонн. Это на 10 млн тонн больше, чем годом раньше.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин рассказал, что экспорт зерна из РФ с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) составил свыше 60 млн тонн и уже более чем на 10 млн тонн превышает показатель аналогичного периода прошлого сельхозгода, - передает "Интерфакс".

"Экспорт в текущем сезоне уже перешагнул отметку в 60 млн тонн. Сомнений в рекордном экспорте уже ни у кого не возникает. Мы идем с опережением более чем в 10 млн тонн к предыдущему сезону по зерну, в том числе более 5 млн тонн – по пшенице", - сказал он.

Еще 5 млн тонн в экспорте прибавили фуражные культуры – ячмень и кукуруза, что, по его словам, стало настоящим прорывом текущего 2023/24 сельхозсезона.

"Мы диверсифицируем не только рынки сбыта, мы диверсифицируем номенклатуру поставляемой сельхозпродукции, приучая мировой рынок к мысли, что Россия – это не только мировой лидер по экспорту пшеницы, но и надежный поставщик других зерновых и зернобобовых культур", - отметил Зернин.

Как сообщил глава союза, российские экспортеры зерна не замкнулись на традиционных рынках сбыта, стали активно выходить на новые. "Как следствие, доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в наших поставках снизилась с 80% до 65%, а доля новых рынков стран Азии, Африки к югу от Сахары, Латинской Америки заметно выросла. Мы заново открыли для себя рынок Индонезии, Марокко, Эритреи, серьезно нарастили объемы поставок фуражных культур в Китай", - сказал он.

По его словам, уход год назад с российского рынка глобальных зернотрейдеров открыл окно новых возможностей для российских компаний и отечественного зерна, стимулировал активность российских экспортеров на мировом рынке.

"Не зря мы последние два года плотно занимаемся так называемой зерновой дипломатией и развитием прямых отношений с покупателями. Большинство международных тендеров, за исключением египетского GASC, проводятся с произвольным выбором страны происхождения. И если раньше транснациональный игрок, выигрывая тендер, мог в любой момент поменять страну происхождения пшеницы, например с России на Францию, то в новой ситуации российский экспортер, выигрывая аналогичный тендер, гарантированно поставлял пшеницу российского происхождения", - сказал он, отметив, что результатом этого и стало обновление рекордов по экспорту зерна.
экономика
зерно
экспорт
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