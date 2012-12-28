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В России
13 минут назад
Госдума ратифицировала соглашение о создании научной лунной станции совместно с КНР
Государственная Дума ратифицировала соглашение с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.
Законопроект о ратификации правительство внесло в марте. Отмечается, что соглашение поспособствует укреплению стратегического партнерства Москвы и Пекина, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
Как сообщал в мае гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, уже идет разработка ядерной энергетической установки для будущей станции.
Создание Международной научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год. Она будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.
В рамках проекта на поверхности Луны и на орбите планируется создать комплекс экспериментальных и исследовательских средств для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты.
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