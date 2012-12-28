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В России
33
45 минут назад

В Минцифры планируют ввести плату за использование зарубежного софта

Министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе своего выступления на TAdviser SummIT заявил, что Минцифры обсуждает введение платы для российских компаний за использование зарубежного программного обеспечения.

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, выступая на TAdviser SummIT, что Минцифры обсуждает введение сбора с российских компаний, продолжающих использовать зарубежное ПО, это должно "уравнять" иностранный софт с российским, - передает ТАСС.

По его словам, российские компании научились жить в условиях запретов, научились ставить обновления на зарубежный софт и так далее. И министерство будет настаивать на двух механизмах в этой связи.

"Первое: мы считаем, что нужно создать дополнительные экономические стимулы для бизнеса переходить на российские решения и это должно быть связано с определенными налоговыми мотивациями. И второе, все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта", - сказал министр.

По его словам, если бизнесу не выгодно вкладывать в российский софт, при его внедрении может быть снижена налоговая нагрузка. "Я думаю, что здесь такие решения будут", - отметил он. Сбор за использование иностранного ПО, хоть это и не популярная мера, но она уравняет условия внедрения российского ПО с зарубежным, которое уже используется, - пояснил министр.
экономика
зарубежный софт
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