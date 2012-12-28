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В России
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45 минут назад
В Минцифры планируют ввести плату за использование зарубежного софта
Министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе своего выступления на TAdviser SummIT заявил, что Минцифры обсуждает введение платы для российских компаний за использование зарубежного программного обеспечения.
По его словам, российские компании научились жить в условиях запретов, научились ставить обновления на зарубежный софт и так далее. И министерство будет настаивать на двух механизмах в этой связи.
"Первое: мы считаем, что нужно создать дополнительные экономические стимулы для бизнеса переходить на российские решения и это должно быть связано с определенными налоговыми мотивациями. И второе, все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта", - сказал министр.
По его словам, если бизнесу не выгодно вкладывать в российский софт, при его внедрении может быть снижена налоговая нагрузка. "Я думаю, что здесь такие решения будут", - отметил он. Сбор за использование иностранного ПО, хоть это и не популярная мера, но она уравняет условия внедрения российского ПО с зарубежным, которое уже используется, - пояснил министр.
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