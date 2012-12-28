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41 минуту назад

В Москве в 30 раз увеличилось число операций по удалению тромбов

За последние восемь лет столичные врачи более чем в 30 раз увеличили количество операций по удалению тромбов из сосудов при ишемическом инсульте.

Благодаря объединению московских стационаров в сеть за последние восемь лет удалось добиться более чем 30-кратного увеличения числа операций по удалению тромбов из сосудов при ишемическом инсульте. В 2023 году их провели около двух тысяч раз, - рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Несмотря на то что уровень оказания экстренной помощи при инфарктах и инсультах в столице отвечает лучшим мировым стандартам, сердечно-сосудистые заболевания все еще являются одной из самых частых причин инвалидизации и смерти. Поэтому мы уделяем особое внимание профилактике и лечению пациентов с сосудистыми катастрофами", - сообщила Ракова.

По ее словам, для круглосуточной экстренной помощи москвичам с любыми сердечно-сосудистыми патологиями в 2013 году была создана инфарктная сеть. А в 2017 году на ее базе — инсультная, которая с тех пор непрерывно развивается. Благодаря тому, что стационары объединены в единую сеть, в режиме реального времени медикам доступна информация, например, о наличии свободных операционных и коек нейрореанимации в больницах. Это позволяет сократить время между поступлением пациента в стационар и началом специализированного лечения. Такой подход очень эффективен. По сравнению с 2016 годом удалось увеличить количество выполненных тромбоэкстракций более чем в 30 раз. В 2023 году московские врачи выполнили почти две тысячи подобных операций, — сообщила вице-мэр.

В настоящее время в абсолютном большинстве случаев пациентам с инсультом начинают проводить экстренную операцию уже спустя 40 минут после поступления в стационар. Для эффективного оказания помощи время — важнейший фактор, и поэтому необходимо провести тромбоэкстракцию в течение так называемого терапевтического окна, - говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В столичных больницах используется современное высокотехнологичное оборудование: ангиографы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, системы ультразвуковой диагностики, эндоскопическое оборудование. Благодаря этому существенно повышается точность проводимой диагностики. Пациентов обследуют высокопрофессиональные специалисты, в том числе эндоваскулярные хирурги, - уточняется в сообщении.

Город обеспечивает основными бесплатными лекарствами (независимо от наличия льготного статуса) три группы москвичей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первой группе больные, перенесшие острый инфаркт миокарда. Основной риск для них — повторный инфаркт. Чтобы его предотвратить или отсрочить, выписывают бесплатные дезагрегантные препараты, которые не дают образовываться тромбам. Вторая группа — пациенты с мерцательной аритмией. Они получают антикоагулянты — препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов, тем самым существенно снижая риск возникновения инсульта. В третью группу входят люди с высоким уровнем холестерина в крови — страдающие гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

После перенесенного инсульта уже в отделении реанимации больницы проводится ранняя реабилитация. Это делается для успешного восстановления физического и психологического состояния пациента. Лечение продолжается в неврологическом отделении, специализированных центрах или реабилитационных отделениях больницы, а затем амбулаторно.

Для профилактики возможных повторных инсультов и контроля состояния пациентов после перенесенных заболеваний в столичных поликлиниках действует программа по проактивному динамическому диспансерному наблюдению.
здоровье
операции
тромбы
инсульт
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