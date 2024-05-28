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В России
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сегодня, 11:30
В РФ могут ввести акциз на медицинский спирт для борьбы с нелегальным алкоголем
Минфин разработал законопроект о введении акциза на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства.
Уточняется, что перечень будет содержать фармпродукцию, из которой нельзя произвести нелегальный алкоголь. Это следует из законопроекта Минфина, который вносит поправки в главу 22 "Акцизы" Налогового кодекса и пояснительной записки к нему.
Представитель Минфина заявил, что вопрос введения акциза на фармсубстанцию этилового спирта «в настоящее время находится в проработке». Федеральная антимонопольная служба (ФАС), рассмотрев данный законопроект, направила в Минфин свои предложения, «в том числе о проведении дополнительного анализа влияния вносимых изменений на себестоимость лекарственных препаратов», - рассказал представитель пресс-службы ФАС.
По словам президента Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игоря Косарева, чаще всего нелегальный алкоголь производят именно из этанола, который, согласно действующему механизму, облагается нулевой ставкой акциза при продаже производителям лекарств. По оценкам СПАП, из медицинского спирта изготавливается около 20 процентов алкогольной продукции в России, а стоит она на 70 процентов дешевле облагаемой акцизом водки.
Ранее за введение акцизов на этиловый спирт выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Представители фармотрасли в свою очередь отмечали, что такие нововведения приведут к подорожанию ряда лекарств, в том числе препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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