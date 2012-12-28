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В России
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53 минуты назад
Ввоз вина в Россию из-за рубежа резко вырос
Аномально высокий ввоз вина в Россию из-за рубежа зафиксирован в апреле 2024 года.
Сделанных запасов зарубежного вина хватит до февраля—марта 2025 года, заявил на той же сессии в рамках Wine Retail Week руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян. По его словам, закупки стали расти после того, как власти начали обсуждать возможность введения высоких пошлин на ввоз в РФ вин из «недружественных» стран. Таким образом, дистрибуторы действительно заранее готовятся к повышению пошлин, соглашается гендиректор «Фанагории» Петр Романишин.
На долю «недружественных» стран пришелся значительный объем импорта по итогам января—апреля этого года: за это время, по данным ФТС, из Италии ввезено 32%, из Испании — 12%, из Франции — 7%, из Португалии — 5%. Из Грузии за этот период в РФ ввезено 20%.
Значительные запасы вина вряд ли приведут к снижению розничных цен, - считает Петр Романишин.
Пошлины на импорт вина из «недружественных» стран уже были повышены в августе 2023 года с 10–12,5% до 20%, этот размер действует до конца 2024 года. Это привело к росту таможенных платежей с января по середину мая 2024 года в 4,2 раза год к году, до 16,5 млрд руб., отметил Максим Чмора. По его словам, повышение пошлин привело к сокращению ввоза вина из Италии и не повлияло на объемы поставок из Испании и Франции.
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