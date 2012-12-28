Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Плюс два рубля: в Липецке повысят плату за проезд в общественном транспорте
Общество
Труп в обгоревшей одежде найден в логу рядом с улицей 8 Марта
Происшествия
15-летний боксер помещен под домашний арест
Происшествия
Шествие пограничников вызовет остановку транспорта
Общество
В Липецке эвакуировали ТЦ «Европа» на Стаханова
Происшествия
Липецкая вечЁрка: повышение стоимости проезда, драка на Соколе и мэру требуется еще один зам
Общество
Полицейские просят помощи в опознании скелетированного трупа мужчины
Происшествия
В поселке Тракторостроителей горят гаражи
Происшествия
Глава следкома дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении на липецких активистов
Происшествия
«Звонят, интересуются, какие документы нужны для участия в выборах мэра»
Общество
Читать все
На улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди: один упал на асфальт и не встал до приезда скорой
Происшествия
Вы обращаете внимание на предупреждения о воздушной угрозе?
Говорит Липецк
Сегодня в Липецке: День пограничника, столичный виртуоз, кино Такеши Китано и откуда берутся начальники
Общество
Ельчанин потратил с чужой карты 700 рублей и получил год лишения свободы условно
Происшествия
В Чаплыгинском районе осудили реконструктора-коллекционера
Происшествия
Семейная пара с сообщником увела из загона для скота телёнка и бычка
Происшествия
Двое граждан Узбекистана получили по 8 лет колонии за «закладки»
Происшествия
В Липецке арестованы трое псевдолекарей
Происшествия
ЕГЭ по русскому языку сегодня сдают 4402 одиннадцатиклассника Липецкой области
Общество
Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в Каменном логу
Происшествия
Читать все
В России
39
53 минуты назад

Ввоз вина в Россию из-за рубежа резко вырос

Аномально высокий ввоз вина в Россию из-за рубежа зафиксирован в апреле 2024 года.

С начала 2024 года Федеральная таможенная служба зафиксировала рост импорта в Россию вина на 20% год к году, до 138 млн литров, - пишет "Ъ". Самый заметный всплеск наблюдался в апреле, когда было ввезено вдвое больше прошлогоднего, или 62 млн литров, - рассказал на Wine Retail Week начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы (ФТС) Максим Чмора. Одни эксперты не исключают, что дистрибуторы запасаются в большом объеме перед возможным введением заградительных ввозных пошлин в 200% для вин из «недружественных» стран. Другие считают, что компании сформировали существенные стоки в преддверии майского повышения акцизов на алкоголь. Но значительный импорт впрок едва ли повлияет на снижение розничных цен.

Сделанных запасов зарубежного вина хватит до февраля—марта 2025 года, заявил на той же сессии в рамках Wine Retail Week руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян. По его словам, закупки стали расти после того, как власти начали обсуждать возможность введения высоких пошлин на ввоз в РФ вин из «недружественных» стран. Таким образом, дистрибуторы действительно заранее готовятся к повышению пошлин, соглашается гендиректор «Фанагории» Петр Романишин.

На долю «недружественных» стран пришелся значительный объем импорта по итогам января—апреля этого года: за это время, по данным ФТС, из Италии ввезено 32%, из Испании — 12%, из Франции — 7%, из Португалии — 5%. Из Грузии за этот период в РФ ввезено 20%.

Значительные запасы вина вряд ли приведут к снижению розничных цен, - считает Петр Романишин.

Пошлины на импорт вина из «недружественных» стран уже были повышены в августе 2023 года с 10–12,5% до 20%, этот размер действует до конца 2024 года. Это привело к росту таможенных платежей с января по середину мая 2024 года в 4,2 раза год к году, до 16,5 млрд руб., отметил Максим Чмора. По его словам, повышение пошлин привело к сокращению ввоза вина из Италии и не повлияло на объемы поставок из Испании и Франции.
экономика
вино
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru