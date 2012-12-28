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В России
3
8 минут назад

В Подмосковье обломки упавших беспилотников задели двух мужчин

В Балашихе Московской области в результате падения обломков беспилотника, сбитого при помощи ПВО вечером 27 мая, пострадали двое мужчин.

Накануне около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе российская система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал, - сообщил глава городского округа Сергей Юров в своем Телеграм-канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом.

Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал, - говорится в сообщении.

Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет, - рассказал Юров.

Накануне жители Балашихи могли слышать хлопки, глава городского округа попросил сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников, все службы работают на месте.
беспилотники
атака
Подмосковье
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