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В России
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8 минут назад
В Подмосковье обломки упавших беспилотников задели двух мужчин
В Балашихе Московской области в результате падения обломков беспилотника, сбитого при помощи ПВО вечером 27 мая, пострадали двое мужчин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом.
Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал, - говорится в сообщении.
Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет, - рассказал Юров.
Накануне жители Балашихи могли слышать хлопки, глава городского округа попросил сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников, все службы работают на месте.
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