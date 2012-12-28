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В России
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сегодня, 17:17

Российские дилеры стали отказываться от ввоза авто параллельным импортом

Отечественные дилеры стали отказываться от ввоза автомобилей с помощью механизма параллельного импорта. В частности, в сервисе «Авто.ру» заявили, что количество предложений по продаже таких авто остановилось на отметке в 10 тыс.

Среди основных причин такой ситуации эксперты назвали повышение тарифов утильсбора и сложности с обслуживанием таких машин.

«Рост количества автомобилей, завезенных по параллельному импорту, полностью остановился», — заявил «Известиям» директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

Потерю интереса к таким машинам подтвердили и другие участники рынка. В частности, руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев заявил, что сокращение доли параллельного импорта дилеры зафиксировали еще в январе–феврале 2024 года.

«Это было связано с насыщением дилерских складов и продажей накопившихся остатков», — рассказал он «Известиям».

Кроме того, разница в стоимости между автомобилями из параллельного импорта и официальным предложением моделей с сервисной поддержкой от производителя и заводской гарантией заметно сократилась или вовсе исчезла, отметил эксперт.

Это привело к потере интереса к таким машина со стороны покупателей.

О снижении интереса компаний к «серым» автомобилям говорит и статистика выдачи заключений об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС), отметил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. 

ЗОЕТС — это документ, подтверждающий, что транспортное средство безопасно для эксплуатации на российских дорогах.

«За два месяца 2024 года количество выданных ЗОЕТС составило всего около 4,5 тыс., хотя в сентябре 2023 выдали 40 тыс. таких документов», — рассказал «Известиям» Евгений Житнухин.

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