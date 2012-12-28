Российские дилеры стали отказываться от ввоза авто параллельным импортом

Отечественные дилеры стали отказываться от ввоза автомобилей с помощью механизма параллельного импорта. В частности, в сервисе «Авто.ру» заявили, что количество предложений по продаже таких авто остановилось на отметке в 10 тыс.