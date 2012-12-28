Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов
Глава следкома дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении на липецких активистов
В России
32
32 минуты назад
УК не смогут единолично определять плату за содержание общего имущества
В России могут изменить подход к формированию тарифов за содержание жилого помещения в новостройке — то есть платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание, текущий ремонт общего имущества, платы за ЖКУ, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, а также взнос на капитальный ремонт.
Согласно пояснительной записке, в период сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию размер платы за жилое помещение определяется застройщиком и управляющей организацией и, как правило, не имеет финансово-экономического обоснования.
«Зачастую собственники помещений выражают недовольство из-за необоснованного завышения стоимости услуг. Также отсутствует правовое регулирование расчета размера платы, если срок действия договора между застройщиком и управляющей организацией истек, а орган местного самоуправления не провел конкурс по выбору новой УК», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Документом также предлагается в составе технической документации на жилой дом передавать и инструкцию по эксплуатации, где будут рекомендации по содержанию и ремонту имущества, сроки службы отдельных элементов и иные сведения, добавил еще один автор законопроекта глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Кроме того, законопроектом приводятся к единообразию положения статьи 162 Жилищного кодекса РФ. В частности, до одного года увеличивается срок действия договора управления домом, заключаемого застройщиком с УК. В настоящее время, он составляет три месяца, в то время как собственники жилья могут самостоятельно выбрать новую УК только спустя год.
0
0
0
0
0
Комментарии