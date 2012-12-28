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В России
42 секунды назад
В РФ обсуждают идею повышения ввозных таможенных пошлин на вино
Российские власти обсуждают идею повышения ввозных таможенных пошлин на вино.
"Мы понимаем, что эта пошлина будет носить, по сути, запретительный характер, поскольку такой размер пошлины - он относится к категории запретительных. Экономический эффект при ее уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции. Не знаю, я не смог бы, наверное, отнести вино к такой категории. Пока решения нет", - отметил он.
По его словам, ведомства обсуждают повышение ввозных таможенных пошлин на вино, главная дискуссия, по его словам, заключается в пороге повышения пошлин.
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