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В России
25
23 минуты назад

ЕС нарастил закупки железа, стали и алюминия из РФ

Импорт из РФ стали и железа вырос в 1,7 раза по сравнению с февралем, до 328 миллионов евро.

Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, в основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, - передает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, нарастив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении — до 328 миллионов евро. Это стало максимумом с мая 2023 года, когда страны объединения закупили этих металлов на 369 миллионов евро.

Главным покупателем стала Бельгия, которая за первый месяц весны нарастила закупки в 3,5 раза — до 130,5 миллиона евро. Это стало крупнейшей закупкой для страны с июня 2022-го. Италия нарастила закупки на четверть — до 85 миллионов евро, а Дания — на 30%, до 35,1 миллиона евро. В пятерку крупнейших покупателей также входят Чехия (23 миллиона евро) и Нидерланды (20 миллионов евро).

Одновременно Венгрия возобновила покупки после четырехмесячного перерыва, закупив железа и стали на 13,7 миллиона евро.

В то же время поставки алюминия выросли на 29% месяц к месяцу — до 91,4 миллиона евро, что стало максимумом с октября 2023 года. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией — впятеро, до 22,4 миллиона евро. Также активно наращивали импорт Испания (+69%) и Польша (+21%).
экономика
сталь
алюминий
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