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В России
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сегодня, 15:48
Суд вышлет шестерых мигрантов после массовой драки на юге Москве
Нагатинский суд Москвы привлек к ответственности участников драки в Бирюлево.
Суд признал пять человек нарушителями режима въезда и пребывания в России (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП) и оштрафовал каждого на 5 тысяч рублей. Также все они подлежат административному выдворению с территории России, - рассказали в пресс-службе. Еще один участник драки признан виновным в повторном нарушении режима въезда и пребывания, он оштрафован на 7 тысяч рублей и также выслан из страны, - передает РБК.
Столичная прокуратура ранее сообщала, что конфликт на улице Медынской на юге Москвы, в результате которого двое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями, мог произойти из-за замечания по поводу поведения в отношении женщины, - сообщила столичная прокуратура.
Полицейские выяснили, что на улице подрались две группы граждан, один из них порезал оппонентов ножом и несколько раз выстрелил, предположительно из травматического пистолета, после чего все участники потасовки разбежались. Оперативники нашли семь активных участников конфликта — все они мужчины в возрасте от 26 до 35 лет.
Чертановский суд Москвы на прошлой неделе арестовал четырех участников этой драки по обвинению в хулиганстве. Их действия также оценят по статье о покушении на убийство, совершенное из хулиганских побуждений.
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