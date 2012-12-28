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В России
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51 минуту назад
В Госдуму внесли закон о досрочном выходе на пенсию сотрудников пожарной охраны ВС РФ
Поправки в федеральный закон "О страховых пенсиях", предполагающие введение досрочной пенсии для сотрудников пожарной охраны Вооруженных сил (ВС) России, предлагают принять депутаты от ЛДПР.
Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях".
"Введение пенсий за выслугу лет связано с риском утраты профессиональной трудоспособности до достижения общего пенсионного возраста из-за неблагоприятных факторов профессиональной деятельности. Сегодня подобным обладают лишь сотрудники МЧС России, хотя работа обеих служб имеет практически идентичный характер", - говорится в пояснительной записке.
Авторы отмечают, что на сегодняшний день работники в органах управления и подразделениях пожарной охраны и аварийно-спасательных служб ВС РФ, которые непосредственно участвуют в тушении пожаров, поставлены в неравные положения по сравнению с работниками федеральной противопожарной службы в вопросе досрочного выхода на пенсию.
Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили учитывать педагогический стаж (при условии, что в учреждении среднего профобразования обучается не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет) и давать педагогам право на досрочное пенсионное обеспечение. Уточняется, что в случае принятия законопроекта на заслуженный отдых можно будет уйти после 25 лет педстажа вне зависимости от возраста студентов.
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