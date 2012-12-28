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15 минут назад
«Автодор» с 27 мая вводит абонементы на участках трассы М-12
С абонементом экономия в пересчете на одну поездку составит от 15 до 20%.
Уточняется, что семь видов абонемента на проезд можно приобрести с 27 мая. Госкомпания отмечает, что они были разработаны с учетом мнения водителей, которые пользовались трассой М-12 с конца прошлого года, когда она была запущена, - передает "Интерфакс".
Абонемент позволит снизить стоимость поездки на 15-20%. Например, абонемент на проезд от города Сергач (Нижегородская обл.) до города Шумерля (Чувашия) на 20 поездок для легковых автомобилей и мотоциклов обойдется в 4,93 тыс. руб., для легковых машин с прицепом и среднегабаритных грузовиков - в 8,56 тыс. руб., что на 20% ниже установленного тарифа.
"Автодор" отмечает, что постоянно проводит мониторинг и анализ транспортных потоков на М-12 и бесплатных альтернативных маршрутах. После ввода абонементов также будет проведен анализ их использования.
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