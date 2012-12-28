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Вспышки на Солнце в конце мая могут быть опасны для здоровья
Геомагнитная обстановка в ближайшие сутки будет изменчивой. Магнитное поле Земли будет то взволнованным, то тихим. Метеозависимые люди ощутят эти перемены на своем самочувствии.
Эксперты института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова прогнозируют, что вспышки будут тревожить Солнце до конца месяца. Астрофизики предполагают, что магнитные бури закончатся к 28 мая, когда солнечная активность пойдет на спад. Новые вспышки начнутся уже в первых числах июня.
Геомагнитные (магнитные) бури являются возмущениями геомагнитного поля Земли. Возникает это явление после вспышек на Солнце и последующего излучения солнечной плазмы. Если излучение достигает границ Земли, появляются магнитные бури. Для оценки их интенсивности используют значения A, B, C, M и X. Вспышки X-класса являются самыми мощными, M — слабее в 10 раз.
Наблюдения, которые направлены на мониторинг этих солнечных событий, называются гелиогеофизическими, поясняет председатель Росгидромета и статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров.
— С помощью таких наблюдений изучают вариации солнечного ветра, радиационную обстановку в околоземном космическом пространстве, прохождение солнечных вспышек в различных диапазонах, развитие и выбросы корональных масс, изменения солнечных пятен, — пояснил эксперт.
Число магнитных бурь ежегодно разнится и зависит от активности Солнца. По словам эксперта, в 2023 году Гелиогеофизическая служба Росгидромета выпустила 292 сообщения о значительных солнечных вспышках и 537 сообщений о возмущениях геомагнитного поля Земли и магнитных бурях.
При этом, по мнению ученых, в 2024 году Солнце достигнет очередного пика своей активности (солнечного максимума), что, в свою очередь, должно привести к большему числу магнитных бурь. Продолжительность цикла варьируется от девяти до 14 лет. Последний солнечный максимум наблюдался в 2013 году.
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