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сегодня, 12:06

Вспышки на Солнце в конце мая могут быть опасны для здоровья

Геомагнитная обстановка в ближайшие сутки будет изменчивой. Магнитное поле Земли будет то взволнованным, то тихим. Метеозависимые люди ощутят эти перемены на своем самочувствии.

В середине мая произошла одна из крупнейших магнитных бурь за последние 20 лет. В последнюю неделю месяца геомагнитная активность на Солнце солнце растет. 26 мая было зафиксировано девять мощных вспышек. По прогнозам специалистов 27-28 мая геомагнитное поле может стать нестабильным из-за потенциального комбинированного воздействия корональной дыры, - пишут "Известия".

Эксперты института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова прогнозируют, что вспышки будут тревожить Солнце до конца месяца. Астрофизики предполагают, что магнитные бури закончатся к 28 мая, когда солнечная активность пойдет на спад. Новые вспышки начнутся уже в первых числах июня.

Геомагнитные (магнитные) бури являются возмущениями геомагнитного поля Земли. Возникает это явление после вспышек на Солнце и последующего излучения солнечной плазмы. Если излучение достигает границ Земли, появляются магнитные бури. Для оценки их интенсивности используют значения A, B, C, M и X. Вспышки X-класса являются самыми мощными, M — слабее в 10 раз.

Наблюдения, которые направлены на мониторинг этих солнечных событий, называются гелиогеофизическими, поясняет председатель Росгидромета и статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров.

— С помощью таких наблюдений изучают вариации солнечного ветра, радиационную обстановку в околоземном космическом пространстве, прохождение солнечных вспышек в различных диапазонах, развитие и выбросы корональных масс, изменения солнечных пятен, — пояснил эксперт.

Число магнитных бурь ежегодно разнится и зависит от активности Солнца. По словам эксперта, в 2023 году Гелиогеофизическая служба Росгидромета выпустила 292 сообщения о значительных солнечных вспышках и 537 сообщений о возмущениях геомагнитного поля Земли и магнитных бурях.

При этом, по мнению ученых, в 2024 году Солнце достигнет очередного пика своей активности (солнечного максимума), что, в свою очередь, должно привести к большему числу магнитных бурь. Продолжительность цикла варьируется от девяти до 14 лет. Последний солнечный максимум наблюдался в 2013 году.
вспышка на Солнце
магнитные бури
здоровье
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