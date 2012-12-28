Вспышки на Солнце в конце мая могут быть опасны для здоровья

Геомагнитная обстановка в ближайшие сутки будет изменчивой. Магнитное поле Земли будет то взволнованным, то тихим. Метеозависимые люди ощутят эти перемены на своем самочувствии.