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сегодня, 11:22
В Геленджике сбили беспилотники
ВСУ в ночь на 27 мая с помощью беспилотников атаковали гражданские объекты в Геленджике.
Уточняется, что все беспилотники были подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар был потушен.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные и специальные службы, - говорится в сообщении.
Ранее утром в Минобороны сообщили, что четыре БпЛА были уничтожены над территорией Краснодарского края.
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