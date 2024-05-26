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Происшествия
К середине недели столбики термометра в Липецкой области поднимутся до +30
Погода в Липецке
Долгую драку на Соколе снял очевидец
Происшествия
Главе Липецка понадобился еще один заместитель
Общество
23-летний шиномонтажник обокрал работодателя через 17 дней после устройства на работу
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В России
34
25 минут назад

Эвакуированные из Белгорода подростки разгромили башкирский лагерь «Орленок»

Примечательно, что все 19 дней смены дети вели себя примерно.

Российские подростки 13 и 14 лет разгромили башкирский лагерь "Орленок" в последний день смены, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В лагере по госпрограмме отдыхали эвакуированные из Белгорода дети. На протяжении 19 дней смены они вели себя хорошо: принимали участие в соревнованиях, ездили на экскурсии, никаких происшествий за это время зафиксировано не было. Однако накануне отъезда подростки разбросали мусор по комнатам, выбили двери, сорвали с окон москитные сетки, разбили раковины и начали выкидывать из окон на улицу матрасы и стулья.

Сотрудники лагеря пытались прекратить хулиганские выходки детей, но безуспешно.
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