Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
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Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
В России
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25 минут назад
Эвакуированные из Белгорода подростки разгромили башкирский лагерь «Орленок»
Примечательно, что все 19 дней смены дети вели себя примерно.
В лагере по госпрограмме отдыхали эвакуированные из Белгорода дети. На протяжении 19 дней смены они вели себя хорошо: принимали участие в соревнованиях, ездили на экскурсии, никаких происшествий за это время зафиксировано не было. Однако накануне отъезда подростки разбросали мусор по комнатам, выбили двери, сорвали с окон москитные сетки, разбили раковины и начали выкидывать из окон на улицу матрасы и стулья.
Сотрудники лагеря пытались прекратить хулиганские выходки детей, но безуспешно.
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