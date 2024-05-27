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В России
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36 минут назад
В Госдуме предлагают ввести досрочную пенсию педагогам среднего профобразования
Парламентарии предложили учитывать педагогический стаж и давать право на досрочное пенсионное обеспечение.
Инициаторы считают, что правила досрочного пенсионного обеспечения педагогических работников устарели и предложили учитывать педагогический стаж при условии, что в учреждении среднего профобразования обучается не менее 50% детей в возрасте до 18 лет.
Действующая редакция данного пункта предоставляет право на досрочное пенсионное обеспечение (далее – ДПО) лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в организациях для детей.
Инициаторы законопроекта объясняют, что с момента утверждения прежних правил в 2002 году, прошел достаточно длительный период времени, за который российская система образования претерпела изменения, что привело к увеличению периода обучения в общеобразовательной школе. Соответственно увеличился возраст поступающих в образовательные организации среднего профессионального обучения выпускников общеобразовательной школы после окончания ими 11-го класса, что повлекло снижение процентного числа детей в возрасте до 18 лет, обучающихся в профессиональных училищах и в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
Как следствие, педагогические работники указанных учреждений профобразования не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не приобретают право на досрочное пенсионное обеспечение.
"Законопроект предусматривает изменение редакции пункта 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ, которая предусматривает предоставление права на досрочное назначение страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования, независимо от возраста обучающихся в них студентов", – говорится в пояснительной записке к документу.
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