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В России
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36 минут назад

В Госдуме предлагают ввести досрочную пенсию педагогам среднего профобразования

Парламентарии предложили учитывать педагогический стаж и давать право на досрочное пенсионное обеспечение.

Депутаты ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении изменения в статью 30 Федерального закона "О страховых пенсиях", - пишет "МК".

Инициаторы считают, что правила досрочного пенсионного обеспечения педагогических работников устарели и предложили учитывать педагогический стаж при условии, что в учреждении среднего профобразования обучается не менее 50% детей в возрасте до 18 лет.

Действующая редакция данного пункта предоставляет право на досрочное пенсионное обеспечение (далее – ДПО) лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в организациях для детей.

Инициаторы законопроекта объясняют, что с момента утверждения прежних правил в 2002 году, прошел достаточно длительный период времени, за который российская система образования претерпела изменения, что привело к увеличению периода обучения в общеобразовательной школе. Соответственно увеличился возраст поступающих в образовательные организации среднего профессионального обучения выпускников общеобразовательной школы после окончания ими 11-го класса, что повлекло снижение процентного числа детей в возрасте до 18 лет, обучающихся в профессиональных училищах и в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Как следствие, педагогические работники указанных учреждений профобразования не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не приобретают право на досрочное пенсионное обеспечение.

"Законопроект предусматривает изменение редакции пункта 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ, которая предусматривает предоставление права на досрочное назначение страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования, независимо от возраста обучающихся в них студентов", – говорится в пояснительной записке к документу.
досрочная пенсия
выплаты
образование
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