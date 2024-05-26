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Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
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В России
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52 минуты назад
Подросток попал в реанимацию после бутерброда
Молодой человек 2008 года рождения утром 25 мая съел бутерброд. После, сев в автомобиль с родственниками, он почувствовал сильную боль в животе.
Были вызваны медицинские работники, подростка госпитализировали и поместили в реанимацию. По данным источника, он отравился неизвестным веществом и находится в тяжелом состоянии.
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