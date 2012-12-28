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В мире
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вчера, 22:54
В ДТП на юго-востоке Турции погибли 11 человек
В результате аварии погибли 11 человек, еще 29 пострадали.
По данным телеканала NTV, пассажирский автобус перевозчика Star Diyarbakır выехал на встречную полосу и врезался в два легковых автомобиля и грузовик. На месте работают несколько бригад скорой медицинской помощи, полиции и пожарных. Причина аварии неизвестна.
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