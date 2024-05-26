Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
В России
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11 минут назад
Эвакуированные из Белгорода подростки разгромили детский лагерь
В лагере по госпрограмме отдыхали эвакуированные из Белгорода дети. На протяжении 19 дней смены они вели себя хорошо: принимали участие в соревнованиях, ездили на экскурсии, никаких происшествий за это время зафиксировано не было. Однако накануне отъезда подростки разбросали мусор по комнатам, выбили двери, сорвали с окон москитные сетки, разбили раковины и начали выкидывать из окон на улицу матрасы и стулья.
Сотрудники лагеря пытались прекратить хулиганские выходки детей, но безуспешно. Как сообщил источник, в лагере отказались от комментариев инцидента.
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