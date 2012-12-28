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В мире
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58 минут назад
Более 20 человек погибли при пожаре в игровой зоне в Индии
"По меньшей мере двадцать четыре человека погибли в результате мощного пожара, вспыхнувшего в игорной зоне в Раджкоте, штат Гуджарат, в субботу вечером", – говорится в публикации.
По данным издания, во время пожара крыша ангара, где находилась игровая зона, рухнула на людей. На данный момент извлечены тела 24 человек. Спасатели не исключают, что жертв может быть больше.
"Спасательная операция продолжается. Пожар под контролем. Мы пытаемся извлечь как можно больше тел", – заявил главный министр штата Бхупендра Патель. На месте возгорания продолжают работать пожарные. Причины трагедии устанавливаются.
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