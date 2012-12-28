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Общество
Вооруженный топором мужчина ограбил магазин в Добринском районе
Происшествия
Автомобиль врезался в столб и обесточил поселок Заречье
Происшествия
Пойманный второй раз пьяным за рулем водитель пытался дать взятку полицейским
Происшествия
В Липецкой области потеплеет до +28
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58 минут назад

Более 20 человек погибли при пожаре в игровой зоне в Индии

Мощный пожар произошел в игровой зоне в индийском городе Раджкот. Из-под завалов вытащили тела 24 погибших, большая часть из которых – дети. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на газету Hindustan Times.

"По меньшей мере двадцать четыре человека погибли в результате мощного пожара, вспыхнувшего в игорной зоне в Раджкоте, штат Гуджарат, в субботу вечером", – говорится в публикации.

По данным издания, во время пожара крыша ангара, где находилась игровая зона, рухнула на людей. На данный момент извлечены тела 24 человек. Спасатели не исключают, что жертв может быть больше.

"Спасательная операция продолжается. Пожар под контролем. Мы пытаемся извлечь как можно больше тел", – заявил главный министр штата Бхупендра Патель. На месте возгорания продолжают работать пожарные. Причины трагедии устанавливаются.
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