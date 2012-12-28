В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
В мире
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5 минут назад
В офисе в Стамбуле произошел взрыв
Согласно предварительной информации, неизвестные люди в масках приехали на место будущего преступления на мотоцикле, потом несколько раз кинули взрывчатку в офисное помещение и скрылись. Тем временем в офисе начался пожар, зданию был причинен крупный ущерб.На месте происшествия работают пожарные, медики и спасатели.
По данным издания, полиция начала масштабное расследование с целью поймать людей, совершивших атаку. В настоящее время меры безопасности в регионе усилены, чтобы пресечь повторение аналогичных инцидентов.
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