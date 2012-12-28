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В России
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50 минут назад
Несырьевой экспорт из РФ перенаправят в страны Африки и Латинской Америки
В текущей версии нацпроект актуален до 2024 года включительно, с 2018-го его общее финансирование составило более 950 млрд рублей. В фокусе внимания обновленного национального проекта по-прежнему несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ), это поставки продукции АПК, а также промышленной продукции — химикатов, удобрений, камня, чугуна и стали, цветных и драгоценных металлов.
Власти планируют: к 2030 году несырьевой неэнергетический экспорт должен вырасти до $248,1 млрд, из них на продукцию отраслей промышленности придется $192,9 млрд и $55,2 млрд — на товары АПК.
В новой версии проект нацелен на переориентацию экспорта на рынки дружественных стран и обеспечение доступа к новым, отметили в Минпромторге. Так, среди перспективных направлений министерство назвало страны Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Ведомство также обозначило основные задачи, которые стоят перед властями, — запуск новых инструментов поддержки экспортеров.
Среди них создание транспортно-логистических центров, промышленных парков и иной инфраструктуры в дружественных странах, включая новые направления. Плюс «раскатка» приоритетных международных транспортно-логистических коридоров (МТЛК) — это северный морской путь и «Север-Юг», а также МТЛК в направлении Латинской Америки и Африки.
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