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В мире
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24 минуты назад
Власти Румынии объявили российского дипломата персоной нон грата
Дипломат посольства РФ объявлен нежелательным лицом на территории Румынии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Румынии.
"Россия даст соответствующий ответ", — сказала она.
24 мая Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) сообщило о предварительном задержании в стране румынского гражданина по обвинению в государственной измене. Как утверждается в сообщении, он якобы отправил в посольство РФ в Бухаресте фотографии с румынскими или принадлежащими НАТО военными объектами.
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