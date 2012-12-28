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В России
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сегодня, 14:15
В РФ хотят лишать прав на 1,5 года за сокрытие номеров
Правительство России представило в Государственную думу законопроект, который предусматривает лишение водительских прав на 1,5 года за скрытие номеров автомобилей.
В пояснительной записке говорится, что число правонарушений по статье 12.2 КоАП (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) растет от года к году — это говорит о "недостаточной эффективности действующего правового регулирования".
В настоящее время ч. 2 ст. 12.2 КоАП предполагает штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев за управление автомобилем без госномеров, а также за применение устройств для скрытия или видоизменения регистрационных знаков. Законопроект предлагает выделить сокрытие госзнаков в отдельный состав и назначить за такое правонарушение наказание в виде лишения прав на срок до 1,5 года. Законопроект также предполагает, что при повторном нарушении действующей ч. 2 ст. 12.2 КоАП срок лишения прав увеличится с 1-3 месяцев до 1,5 года.
Ранее ведомство подготовило законопроект об ужесточении ответственности для водителей за управление автомобилем без госномеров, а также за скрытие или видоизменения регистрационных знаков. Позже документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. По данным издания, законопроект согласован с Минобороны, Минтрансом, Минюстом, Минкономразвития и Минфином России.
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