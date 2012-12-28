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В России
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сегодня, 14:15

В РФ хотят лишать прав на 1,5 года за сокрытие номеров

Правительство России представило в Государственную думу законопроект, который предусматривает лишение водительских прав на 1,5 года за скрытие номеров автомобилей.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает лишение прав на срок от одного года до полутора лет за использование устройств, скрывающих автомобильные номера. Сейчас за такое правонарушение предусматривается лишение прав на три месяца. На тот же период предлагается лишать прав, если водитель повторно управлял автомобилем без номеров, - пишет "Ъ".

В пояснительной записке говорится, что число правонарушений по статье 12.2 КоАП (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) растет от года к году — это говорит о "недостаточной эффективности действующего правового регулирования".

В настоящее время ч. 2 ст. 12.2 КоАП предполагает штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев за управление автомобилем без госномеров, а также за применение устройств для скрытия или видоизменения регистрационных знаков. Законопроект предлагает выделить сокрытие госзнаков в отдельный состав и назначить за такое правонарушение наказание в виде лишения прав на срок до 1,5 года. Законопроект также предполагает, что при повторном нарушении действующей ч. 2 ст. 12.2 КоАП срок лишения прав увеличится с 1-3 месяцев до 1,5 года.

Ранее ведомство подготовило законопроект об ужесточении ответственности для водителей за управление автомобилем без госномеров, а также за скрытие или видоизменения регистрационных знаков. Позже документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. По данным издания, законопроект согласован с Минобороны, Минтрансом, Минюстом, Минкономразвития и Минфином России.
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