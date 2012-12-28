Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
В России
19
19 минут назад
Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам
Столичное правительство упростило процедуру оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам, вкладывающим средства в занесенные в реестр стартапов проекты.
Программа поддержки позволяет частным лицам, выступающим в роли бизнес-ангелов, компенсировать до 50% суммы инвестиций. Однако эта сумма не может превышать размер НДФЛ, уплаченный за последние три года. Максимальный размер гранта составляет 10 млн рублей. Теперь компенсацию смогут получить также инвесторы, которые вкладывают средства через посредника. Кроме того, в два раза увеличена максимальная доля участия инвестора в уставном капитале стартапа — до 30%.
Ожидается, что расширение финансовой поддержки бизнес-ангелов позволит привлечь дополнительные инвестиции в технологический сектор экономики Москвы.
В прошлом году на сделки с участием бизнес-ангелов в столице пришлось 27,5% объема венчурных инвестиций в Москве. Это в 5,4 раза больше, чем годом ранее. "Если рассматривать общее количество сделок, то на бизнес-ангелов пришлось более 42,6% всех трансакций в 2023 году", — отмечается в публикации.
0
0
0
0
0
Комментарии