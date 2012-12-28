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В мире
2 минуты назад
В Турции 3 человека погибли в стрельбе из-за драки детей
Инцидент произошёл вечером в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Уточняется, что конфликт возник между членами двух семей из-за драки их детей. Спор перерос в стрельбу, двое пострадавших в конфликте получили тяжелые ранения. На месте работают сотрудники полиции и оперативных служб.
Расследованием инцидента занимается прокуратура, дорогу рядом с кафе перекрыли.
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