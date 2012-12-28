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В России
33
27 минут назад

Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет

Первый день календарного лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет.

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила в своем Telegram-канале, что первый день календарного лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет.

"Последняя пятидневка весны в Москве и области ожидается на 3-4 градуса теплее многолетних значений. На графике видно, что днем воздух будет прогреваться до 25..26 градусов. А к 1 июня максимальная температура воздуха приблизится к 30 градусам", - говорится в сообщении синоптика.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что в Москву придет аномальное потепление в ближайшие выходные, 25 и 26 мая, температура воздуха будет достигать 28 градусов тепла. По его словам, в столице также ожидается слабый ветер и достаточно высокое атмосферное давление. Метеоролог подчеркнул, что осадков не будет.

До этого сообщалось, что метеорологическое лето в 2024 году пришло в Москву раньше климатической нормы на девять дней. По словам синоптиков, летняя погода фиксируется в российской столице уже с 17 мая. Они подчеркнули, что в течение пяти дней температура воздуха держалась выше 15-градусной отметки.
погода
лето
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