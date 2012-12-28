Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
Сегодня в Липецке: день славянской письменности и культуры, куда ни глянь – везде концерты и красотки в бикини
В России
39
сегодня, 11:22
Авиакомпаниям пригрозили приостановкой работы за ошибки в билетах
Минтранс пригрозил приостановить работу авиакомпаний за ошибки в билетах при передаче данных в электронную систему.
Речь идет об ошибках при передаче данных о билетах пассажиров и условиях перевозки в автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). В частности, в предложенных министерством поправках предлагается вводить штрафы в размере до 30 тыс. руб. для должностных лиц и до 100 тыс. для юридических. Повторное нарушения, согласно предложению Минтранса, должно заключаться в 400 тыс. руб. штрафа или административном приостановлении деятельности авиакомпании на срок до 90 суток.
В министерстве объясняют необходимость суровых мер участившимися жалобами пассажиров — люди жалуются на некорректную информацию о вылете самолета, что приводит к финансовым потерям пассажиров.
По данным Минтранса, ежегодно приходит до 700 подобных жалоб. Это 0,00067% от общего пассажиропотока в 105 млн человек по итогам 2023 года.
0
0
0
0
0
Комментарии