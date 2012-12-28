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В России
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18 минут назад

В Госдуме предлагают сократить рабочую пятницу на два часа для женщин

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением сократить рабочую пятницу на два часа для женщин.

Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты, - передает РИА Новости.

"В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращённой на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты", - говорится в официальном письме.

Уточняется, что эта мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний сокращение рабочего дня может носить рекомендательный характер.

"По данным министерства труда и социальной защиты РФ (март 2023 года), женщины составляют 49% от всей рабочей силы в России – это один из самых высоких показателей в мировой практике", - отмечается в обращении.

Автор запроса со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza отмечает, что продолжительность рабочей недели в России в первом квартале 2023 года достигла максимума за последние 10 лет, увеличившись до 38 часов 30 минут.

"Увеличение рабочих часов произошло в основном за счёт роста экономической активности именно женщин: по сравнению с 2022 годом рабочая неделя у них выросла на 27 минут, у мужчин – всего на четыре минуты", - уточняется в письме.

По словам Чернышова, женщины продолжают выполнять большинство домашних дел, а также ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день.

"Женский труд остаётся недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений. Однако, как подсчитали эксперты портала "Если быть точным" (март, 2023 года), если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплатуза работу по дому, это стоило бы 22,3 трлн рублей", - говорится в обращении в министерство.

Принятие данной инициативы позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные дни, а также качественно проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране, заключается в обращении.
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