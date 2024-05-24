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сегодня, 09:59
Погибшие в результате обстрела Крыма в момент атаки шли после работы домой
Фрагменты упавшей ракеты до сих пор пытаются извлечь из-под хозпостройки в маленьком проулке.
По его словам, погибшие жили неподалеку от него.
"Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой, и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был", — рассказал местный житель.
Мужчина находился дома во время атаки и вышел на улицу, когда услышал хлопок. Он отметил, что у соседей от удара вылетели окна.
По его словам, он вместе с другими вышедшими на улицу местными жителями сразу же заметил двух человек на месте происшествия, которые, вероятно, уже были мертвы.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщили о ракетной атаке региона вечером 23 мая. В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Симферопольском районе погибли два человека. Ракета попала в пустую хозпостройку рядом с Алуштой.
Фрагменты упавшей ракеты до сих пор пытаются извлечь из-под хозпостройки в маленьком проулке, где всё еще ощущается запах пороха, - пишет издание.
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