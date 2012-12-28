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НЛМК Live
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сегодня, 15:30
Волонтеры НЛМК получат гранты на реализацию лучших социальных проектов
Принять участие в конкурсе может любой сотрудник компании, достаточно подать заявку на корпоративном портале. Реализовать проект поможет благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие».
В этом году главной темой конкурса стал здоровый образ жизни. От сотрудников НЛМК ждут проекты, направленные на популяризацию спорта, активного отдыха и здоровых привычек.
Волонтерское движение НЛМК объединяет более 1500 сотрудников. Успешные проекты помогают не только решать актуальные социальные вопросы, но и развивают самих волонтеров - они проходят различные тренинги, встречаются с волонтерами других компаний и амбассадорами добровольчества по различным направлениям.
В 2023 году волонтеры НЛМК провели свыше 150 различных акций, почти половину из них в Липецке. Они помогали пожилым людям, многодетным семьям, убирали и благоустраивали городские территории, организовывали спортивные мероприятия.
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