Волонтеры НЛМК получат гранты на реализацию лучших социальных проектов

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовал конкурс волонтерских проектов #НаВолне. Победители получат гранты до 100 000 рублей на реализацию своих идей.Принять участие в конкурсе может любой сотрудник компании, достаточно подать заявку на корпоративном портале. Реализовать проект поможет благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие».В этом году главной темой конкурса стал здоровый образ жизни. От сотрудников НЛМК ждут проекты, направленные на популяризацию спорта, активного отдыха и здоровых привычек.Волонтерское движение НЛМК объединяет более 1500 сотрудников. Успешные проекты помогают не только решать актуальные социальные вопросы, но и развивают самих волонтеров - они проходят различные тренинги, встречаются с волонтерами других компаний и амбассадорами добровольчества по различным направлениям.В 2023 году волонтеры НЛМК провели свыше 150 различных акций, почти половину из них в Липецке. Они помогали пожилым людям, многодетным семьям, убирали и благоустраивали городские территории, организовывали спортивные мероприятия.