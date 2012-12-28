НЛМК подвел итоги участия в инвестиционном проекте в аграрном секторе

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подвел итоги участия в инвестиционном проекте развития молочного животноводства.

Компания положительно оценила результаты работы аграрных комплексов. При поддержке НЛМК полностью сформирована техническая база для кормового обеспечения и комплектации необходимым оборудованием на современном технико-экономическом уровне, в том числе шести молочных ферм. Эксплуатируется более 900 единиц современной сельскохозяйственной техники. Это позволило достигнуть высокой производительности стада и урожайности культур.

Общий объем производства сырого молока на 15.05.2024 год составил 105 тыс. тонн. Поголовье крупного рогатого скота голштинской породы достигло 18 тыс. голов.

Предприятие продолжит поддерживать молочное животноводство для вывода проекта на полную производственную мощность в 2025 году.



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