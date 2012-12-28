Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские установили личности всех участников подростковых видео
Происшествия
Президент Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Артамонова на второй срок
Политика
У матери погибшего на СВО похитили полученные за сына 1 513 599 рублей
Происшествия
На улице Металлургов экскаватор повалил столб на автомобиль
Происшествия
Октябрьский мост встал в пробке: на проспект Победы вышел «Руслан-1»
Общество
На Соколе полыхают два дома
Происшествия
«С ремонтом улицы Папина нас может ждать повторение ситуации на Лебедянском шоссе»
Общество
«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
Общество
Директору дорожной фирмы грозит шесть лет колонии и оплата исков за пять ДТП
Происшествия
В районах Тракторного, Сырского Рудника, 10-й Шахты, Коровино отключат холодную воду
Общество
Читать все
Туалет есть, но не про вашу честь!
Общество
В парк Металлургов сливают строительные отходы
Общество
В центре Липецка горит заброшенный дом
Происшествия
Картофель, морковь и куры продолжили дорожать на прошлой неделе
Экономика
Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
Происшествия
В Липецке заполыхал тополиный пух
Происшествия
Липецких военнослужащих предупреждают о новом виде мошенничества
Происшествия
Кровля дома на улице Скороходова горит на 250 квадратных метрах
Происшествия
Дублёры «Металлурга» проиграли «боксёрам, дзюдоистам, самбистам»
Спорт
Волонтеры НЛМК получат гранты на реализацию лучших социальных проектов
НЛМК Live
Читать все
Бизнес
78
41 минуту назад

Технопарк-Липецк: центр инноваций и технологического предпринимательства в нашем городе

15-16 мая Липецк стал центром притяжения «Стартап-тура Сколково» - деловой и конкурсной программы по инновациям и технологическому предпринимательству, организованного «Технопарк-Липецк», являющимся с недавних пор региональным оператором «Сколково». Проходило мероприятие при поддержке Правительства Липецкой области и администрации города Липецка.

ФОТО 1.jpg

Чего Вы ждёте, отправляясь в тур? Незабываемых впечатлений, умопомрачительных приключений, интересных знакомств?! Всё это абсолютно справедливо по отношению к Стартап-туру. Это самый масштабный проект в России в области популяризации технологического предпринимательства, выявления перспективных инновационных проектов и вовлечения их в инновационную экосистему России.

Марафонская дистанция в 42 километра не уместила бы всех событий, которыми был наполнен Стартап-тур «Технопарка-Липецк». Масштабы грандиозного мероприятия помогут представить несколько цифр.

 

ФОТО 2.jpg

 

УРА! Я РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА!

Более 500 участников за весь период события. Более 130 инновационных проектов из 16 регионов представили лучшие инновационные практики. 14 из них прошли в полуфинал и пять стали абсолютными победителями. И если главной наградой марафонцев был лавровый венок, то победители Стартап-тура получили кое-что посущественней – положительное заключение на получение статуса резидента «Сколково» по ускоренной процедуре.

 ФОТО 3.jpg

Другие 20 проектов в течение 7 часов прошли менторские сессии от «Сколково» – это возможность узнать сильные и слабые стороны своего проекта, быстро выработать новые решения, воспользоваться широкой базой необходимых экспертных знаний и ресурсов, спрогнозировать дальнейшее развитие идеи. Участники могли слушать чужие проекты, в связи с чем эта площадка была одной из самых популярных.

Фото 4.jpg

Участником пленарной сессии «Изобретаем российское» стал Сергей Курбатов, заместитель губернатора Липецкой области: «Когда мы думали над тем, куда должно развиваться инновационное предпринимательство в регионе, исходили из двух составляющих: настоящего и будущего. Настоящее, что у нас уже есть – развитая промышленность и развитое производство сельхозпродукции, которые предъявляют сейчас спрос на сотрудничество с инновационными стартапами. Будущее, кем мы хотим быть - в части новейших технологий и IT. Здесь важно, чтобы у нас росло качество наших вузов»

ФОТО 5.jpg

ГРАНД-ПОБЕДИТЕЛИ

Победитель гранд-финала Стартап-тура компания «Синус» получила денежный приз 300000 рублей. Она предложила технологию Venn Control. Это комплексная система управления в электродуговых печах и установках индукционного нагрева, которая позволит снизить энергозатраты, повысить производительность оборудования и улучшить качество выпускаемой продукции.

ФОТО 6.jpg

Второе место тоже у липчан. Андрей Померанцев разработал комплекс Friend's Hand для развития и восстановления мелкой моторики с использованием нейронной сети и кибернетической руки. Решение предназначено для реабилитации пациентов, а также для диагностики и профилактики неврологических заболеваний. Инновация оказалась лучшей в направлении «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве».

Третью награду присудили московской компании за сервис Find the Job, который помогает соискателям откликаться на вакансии работодателей.

Специальный приз от облачного провайдера в размере 400 000 рублей получила компания «Мой налог».

 

ФОТО 7.jpg

ВДОХНОВЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ

«Технопарк-Липецк» позволяет технологическим компаниям и высокотехнологичным стартапам воплотить идеи об открытии своего инновационного бизнеса в реальность. Как региональный оператор фонда «Сколково» в Липецкой области «Технопарк» развивает экосистему сервисов для технологических предпринимателей региона. При этом резиденты, получившие статус участника Сколково приобретают выгодные налоговые льготы на 10 лет: налог на прибыль – 0%, налог на имущество – 0%, транспортный налог – 0%; пониженные страховые взносы по команде проекта; микрогранты до 4 млн рублей в год, возмещение до 20 млн рублей инвесторам.

ФОТО 8.webp

Стартап-тур – это очередной шаг «Технопарк-Липецк» на пути к амбициозной цели: до конца 2024 года количество резидентов по их новому плану и концепции должно достичь отметки в 100. Естественно, основу составят действующие резиденты, ведущие бизнес на территории Технопарк-Липецк, и дистанционные резиденты (в том числе резиденты Сколково). Новым витком в развитии станет сообщество стартапов и производств – это инновационные проекты на предпосевной стадии. Они не готовы пока стать резидентами, но желают попасть в экосистему Технопарка, чтобы получать информацию, обмен опытом и поддержку.

ФОТО 9.jpg

ДЕТИ. ВЫРАЩИВАЕМ ИННОВАТОРОВ.

Евгения Уваркина, глава Липецка поделилась в своих социальных сетях: «Горжусь, что Липецк стал одним из шести городов России, где проходит такое мероприятие. Особая благодарность, что именно наш город перед взрослым днём делает «Детский Стартап-тур». Прошлась по одной из площадок и увидела, сколько важного и нужного создают наши педагоги, родители вместе с детьми. За этими ребятами наше будущее! Уже сейчас они прикладывают множество усилий, изобретая что-то новое. Огромную благодарность за воспитание таких прекрасных детей выражаю родителям и педагогам. Вы поддерживаете все их стремления. Только вперед! Наградила и участников нашего городского фестиваля «Семья – суперсила России». Прямо в Международный день семьи! Очень символично. Семейные изобретения удивляют своей неординарностью, творческой фантазией авторов, практической пользой».

Детьми Технопарк-Липецк, кстати занимается на постоянной основе: проводятся экскурсии на предприятия резидентов, мастер-классы, развивающие инженерное мышление. А на грядущее лето на работу в Технопарк, как в и прошлом году будут приняты 5 детей - молодежная команда.

ФОТО 10.jpg

Жанна Хайрединова, директор МБУ «Технопарк-Липецк», подчеркивает: «Наш Технопарк предоставляет уникальные возможности для предпринимателей, погружая их в экосистему, где есть всё необходимое для роста и внедрения инноваций. Для нас также важно показать молодёжи Липецкой области успешные примеры сверстников, которые уже сейчас смело заявляют свои рационализаторские идеи и получают грантовую поддержку на их реализацию. Это вдохновляет и мотивирует новое поколение идти по пути инноваций и технологического прогресса. А федеральный инновационный центр «Сколково» — наш помощник в этом».

 

Telegram: @technopark48

Сайт: http://www.technopark48.ru

E-mail: tehnopark.lip@yandex.ru

 

ФОТО 11.jpg

 

Реклама. МБУ Технопарк-Липецк

Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru