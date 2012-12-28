Технопарк-Липецк: центр инноваций и технологического предпринимательства в нашем городе

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15-16 мая Липецк стал центром притяжения «Стартап-тура Сколково» - деловой и конкурсной программы по инновациям и технологическому предпринимательству, организованного «Технопарк-Липецк», являющимся с недавних пор региональным оператором «Сколково». Проходило мероприятие при поддержке Правительства Липецкой области и администрации города Липецка.







Чего Вы ждёте, отправляясь в тур? Незабываемых впечатлений, умопомрачительных приключений, интересных знакомств?! Всё это абсолютно справедливо по отношению к Стартап-туру. Это самый масштабный проект в России в области популяризации технологического предпринимательства, выявления перспективных инновационных проектов и вовлечения их в инновационную экосистему России.

Марафонская дистанция в 42 километра не уместила бы всех событий, которыми был наполнен Стартап-тур «Технопарка-Липецк». Масштабы грандиозного мероприятия помогут представить несколько цифр.





УРА! Я РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА!

Более 500 участников за весь период события. Более 130 инновационных проектов из 16 регионов представили лучшие инновационные практики. 14 из них прошли в полуфинал и пять стали абсолютными победителями. И если главной наградой марафонцев был лавровый венок, то победители Стартап-тура получили кое-что посущественней – положительное заключение на получение статуса резидента «Сколково» по ускоренной процедуре.

Другие 20 проектов в течение 7 часов прошли менторские сессии от «Сколково» – это возможность узнать сильные и слабые стороны своего проекта, быстро выработать новые решения, воспользоваться широкой базой необходимых экспертных знаний и ресурсов, спрогнозировать дальнейшее развитие идеи. Участники могли слушать чужие проекты, в связи с чем эта площадка была одной из самых популярных.





Участником пленарной сессии «Изобретаем российское» стал Сергей Курбатов, заместитель губернатора Липецкой области: «Когда мы думали над тем, куда должно развиваться инновационное предпринимательство в регионе, исходили из двух составляющих: настоящего и будущего. Настоящее, что у нас уже есть – развитая промышленность и развитое производство сельхозпродукции, которые предъявляют сейчас спрос на сотрудничество с инновационными стартапами. Будущее, кем мы хотим быть - в части новейших технологий и IT. Здесь важно, чтобы у нас росло качество наших вузов»





ГРАНД-ПОБЕДИТЕЛИ

Победитель гранд-финала Стартап-тура компания «Синус» получила денежный приз 300000 рублей. Она предложила технологию Venn Control. Это комплексная система управления в электродуговых печах и установках индукционного нагрева, которая позволит снизить энергозатраты, повысить производительность оборудования и улучшить качество выпускаемой продукции.





Второе место тоже у липчан. Андрей Померанцев разработал комплекс Friend's Hand для развития и восстановления мелкой моторики с использованием нейронной сети и кибернетической руки. Решение предназначено для реабилитации пациентов, а также для диагностики и профилактики неврологических заболеваний. Инновация оказалась лучшей в направлении «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве».

Третью награду присудили московской компании за сервис Find the Job, который помогает соискателям откликаться на вакансии работодателей.

Специальный приз от облачного провайдера в размере 400 000 рублей получила компания «Мой налог».





ВДОХНОВЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ

«Технопарк-Липецк» позволяет технологическим компаниям и высокотехнологичным стартапам воплотить идеи об открытии своего инновационного бизнеса в реальность. Как региональный оператор фонда «Сколково» в Липецкой области «Технопарк» развивает экосистему сервисов для технологических предпринимателей региона. При этом резиденты, получившие статус участника Сколково приобретают выгодные налоговые льготы на 10 лет: налог на прибыль – 0%, налог на имущество – 0%, транспортный налог – 0%; пониженные страховые взносы по команде проекта; микрогранты до 4 млн рублей в год, возмещение до 20 млн рублей инвесторам.





Стартап-тур – это очередной шаг «Технопарк-Липецк» на пути к амбициозной цели: до конца 2024 года количество резидентов по их новому плану и концепции должно достичь отметки в 100. Естественно, основу составят действующие резиденты, ведущие бизнес на территории Технопарк-Липецк, и дистанционные резиденты (в том числе резиденты Сколково). Новым витком в развитии станет сообщество стартапов и производств – это инновационные проекты на предпосевной стадии. Они не готовы пока стать резидентами, но желают попасть в экосистему Технопарка, чтобы получать информацию, обмен опытом и поддержку.





ДЕТИ. ВЫРАЩИВАЕМ ИННОВАТОРОВ.

Евгения Уваркина, глава Липецка поделилась в своих социальных сетях: «Горжусь, что Липецк стал одним из шести городов России, где проходит такое мероприятие. Особая благодарность, что именно наш город перед взрослым днём делает «Детский Стартап-тур». Прошлась по одной из площадок и увидела, сколько важного и нужного создают наши педагоги, родители вместе с детьми. За этими ребятами наше будущее! Уже сейчас они прикладывают множество усилий, изобретая что-то новое. Огромную благодарность за воспитание таких прекрасных детей выражаю родителям и педагогам. Вы поддерживаете все их стремления. Только вперед! Наградила и участников нашего городского фестиваля «Семья – суперсила России». Прямо в Международный день семьи! Очень символично. Семейные изобретения удивляют своей неординарностью, творческой фантазией авторов, практической пользой».

Детьми Технопарк-Липецк, кстати занимается на постоянной основе: проводятся экскурсии на предприятия резидентов, мастер-классы, развивающие инженерное мышление. А на грядущее лето на работу в Технопарк, как в и прошлом году будут приняты 5 детей - молодежная команда.





Жанна Хайрединова, директор МБУ «Технопарк-Липецк», подчеркивает: «Наш Технопарк предоставляет уникальные возможности для предпринимателей, погружая их в экосистему, где есть всё необходимое для роста и внедрения инноваций. Для нас также важно показать молодёжи Липецкой области успешные примеры сверстников, которые уже сейчас смело заявляют свои рационализаторские идеи и получают грантовую поддержку на их реализацию. Это вдохновляет и мотивирует новое поколение идти по пути инноваций и технологического прогресса. А федеральный инновационный центр «Сколково» — наш помощник в этом».

Telegram: @technopark48

Сайт: http://www.technopark48.ru

E-mail: tehnopark.lip@yandex.ru





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