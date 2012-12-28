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В мире
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36 минут назад
Норвегия с 29 мая запретит въезд российским туристам
Ужесточение правил распространяется как на обладателей норвежских виз, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения.
Новые правила вступают в силу 29 мая.
"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в целях туризма и в других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы. Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения. В некоторых случаях будут делаться исключения, например для граждан России, приезжающих в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам (родителям, официально зарегистрированным супругам, фактическим супругам и детям), и для граждан России, прибывающих в страну с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения", - отмечается в сообщении норвежского правительства.
В заявлении также подчеркивается, что норвежские власти следят за ситуацией на КПП "Стурскуг" на границе с РФ и готовы принять меры в случае необходимости, - передает ТАСС.
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