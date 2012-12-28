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56 минут назад

Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в российских аптеках через 3 месяца

Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в российских аптеках примерно через 3 месяца.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инновационный лекарственный препарат для лечения болезни Бехтерева будет выпущен в гражданский оборот ориентировочно через три месяца, - передает ТАСС.

"Вы слышали, что недавно зарегистрировали очень прорывной препарат для лечения Бехтерева. Сейчас он запущен в производство, ориентировочно появится через несколько месяцев, месяца три", - рассказал министр на конференции "Реглек".

По словам заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Глаголева, продолжаются клинические испытания с набором пациентов.

25 апреля в Минздраве РФ сообщили о регистрации первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева. Его разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией "Биокад".

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.
здоровье
лекарства
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