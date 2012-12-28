В столкновении внедорожника «Ниссан» и грузовика «Форд Транзит» пострадали три человека
С бывшего полицейского взыскали 50 000 рублей за незаконное задержание и досмотр женщины
Столкнувшиеся фура и трактор полностью заблокировали движение на альтернативной дороге трассы «Дон»
Дело о гибели на ЛКАД в столкновении с большегрузом 44-летнего водителя «Тойоты» направлено в суд
Липецкое УФАС России выявило картельный сговор при заключении контрактов почти на 12 миллионов рублей
В России
45
56 минут назад
Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в российских аптеках через 3 месяца
Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в российских аптеках примерно через 3 месяца.
"Вы слышали, что недавно зарегистрировали очень прорывной препарат для лечения Бехтерева. Сейчас он запущен в производство, ориентировочно появится через несколько месяцев, месяца три", - рассказал министр на конференции "Реглек".
По словам заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Глаголева, продолжаются клинические испытания с набором пациентов.
25 апреля в Минздраве РФ сообщили о регистрации первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева. Его разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией "Биокад".
Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.
0
0
0
0
0
Комментарии