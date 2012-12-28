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В России
4
17 минут назад

ФАС согласовала цены на первый российский препарат для лечения рака легких

Это первый отечественный дженерик в рамках МНН «Афатиниб» для лечения немелкоклеточной карциномы легких.

ФАС согласовала цены на препарат для лечения рака легких «Афатиниб».

Согласованные цены на первый отечественный дженерик в рамках МНН «Афатиниб» для лечения немелкоклеточной карциномы легких снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат «Гиотриф» на 37%, - говорится в официальном Телеграм-канале ведомства.

Цена за упаковку отечественного дженерика из 30 таблеток в дозировке 20 мг согласована на уровне 33 502 рубля. При этом стоимость аналогичной дозировки референтного препарата зарегистрирована на уровне 53 792 рубля.

Согласование ФАС цен на первый отечественный дженерик повысит доступность таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат. В медорганизациях он должен будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, - говорится в сообщении.
здоровье
лекарства
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