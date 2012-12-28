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В России
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54 минуты назад
В Белгородской области в результате атаки погиб мирный житель
Кроме того, беспилотный летательный аппарат атаковал электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка в Белгородской области. Никто не пострадал, но повреждены железнодорожный путь и контактная сеть.
"К большому горю, один мирный житель погиб - у мужчины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", - заявил глава региона, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
Также в селе есть один пострадавший - у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины лица и верхних конечностей, ушибы нижних конечностей. Бригадой скорой его доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, вся необходимая помощь оказывается, - пояснил Гладков.
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После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Беленькое различные повреждения выявлены на территории 4 частных жилых домовладений (выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы), 3 производственных площадок, одна из которых нерабочая. Осколками повреждены 4 легковых автомобиля и линия электропередачи.
В Шебекинском городском округе также сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу, - сообщил губернатор.
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По предварительной информации, пострадала мирная жительница - у женщины слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригадой скорой она доставляется в больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается.
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После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Шебекино различные осколочные повреждения выявлены в 4 частных жилых домовладениях: пробиты кровли, посечены фасады и хозпостройки.
Кроме того, утром на участке железной дороги Белгород-Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет, есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети. Сейчас движение всех пригородных поездов от ст. Толоконное (п. Октябрьский) до ст. Наумовка приостановлено до устранения технических неисправностей. Если будет необходимость, для пассажиров на этом участке будет запущен дополнительный автобус, так как движение автобусов по этому маршруту осуществляется по расписанию. Как только движение пригородных поездов будет восстановлено, глава региона обещает сообщить.
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