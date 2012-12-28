В Белгородской области в результате атаки погиб мирный житель

Кроме того, беспилотный летательный аппарат атаковал электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка в Белгородской области. Никто не пострадал, но повреждены железнодорожный путь и контактная сеть.