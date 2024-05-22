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В мире
13 минут назад

Испания вслед за Норвегией и Ирландией объявила о признании Палестины независимым государством

В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

Испания, Ирландия и "еще одна страна" собираются выступить с заявлением о признании Палестины, - пишет "Газета.ru" со ссылкой на Politico.

"По словам официальных лиц, правительства Испании и Ирландии сегодня выступят с заявлением о признании палестинской государственности, которое, по крайней мере, было согласовано еще с одной страной", - сообщает издание со ссылкой на источники.

Позже Норвегия заявила, что также поддерживает арабский мирный план, признавая Палестину в качестве государства. Об этом сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

"Признания со стороны различных европейских стран самого по себе недостаточно для обеспечения устойчивости палестинского государства, - приводятся на сайте правительства слова главы МИД Норвегии. - Признавая Палестину, мы поддерживаем арабский мирный план, который был разработан ключевыми игроками в регионе после событий 7 октября. Норвегия взяла на себя ведущую роль в мобилизации европейской поддержки этого плана. Его основными элементами являются необратимый процесс создания палестинского государства, укрепление Палестинской национальной администрации (ПНА), надежные гарантии безопасности для Израиля, демобилизация ХАМАС и других вооруженных группировок, а также нормализация отношений между Израилем и арабскими странами. Хотя ни один из этих шагов сам по себе не может решить израильско-палестинский конфликт, они в сумме могут привести к ощутимым результатам".

"Норвегия продолжит поддерживать проект строительства палестинского государства. Мы должны укрепить ПНА под руководством премьер-министра Мухаммеда Мустафы, и мы должны работать над тем, чтобы ПНА управляла сектором Газа после прекращения огня, чтобы существовало единое палестинское правительство. Цель состоит в том, чтобы создать палестинское государство, которое будет политически сплоченным и основанным на ПНА", - заявил Эспен Барт Эйде.

Он также отметил, что в настоящее время предпринимаются усилия по разработке всеобъемлющего видения арабского мира, и в рамках этого Норвегия тесно сотрудничает с Саудовской Аравией.

Норвегия официально признает Палестину в качестве государства. Решение вступит в силу 28 мая, - передает ТАСС. В релизе говорится, что другие европейские страны также официально признают Палестину в этот же день.

Власти Палестинской национальной администрации (ПНА) приветствуют признание Норвегией государственности Палестины, - передает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство WAFA.

"Администрация (ПНА) приветствует заявление премьер-министра Норвегии о признании государства Палестина и о том, что процедуры издания указов о признании будут завершены 28 мая", - говорится в сообщении палестинского информагентства.

Согласно тексту заявления, признание Норвегией палестинского государства "закрепляет права палестинского народа на самоопределение на своей земле и является реальным шагом по поддержке реализации решения о двух государствах".

В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
Палестина
политика
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