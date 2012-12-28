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В России
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49 минут назад
Жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену
Забайкальский краевой суд признал женщину виновной по ст. 275 УК России (государственная измена) и приговорил к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена). Женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на 1 год, - говорится в сообщении. Приговор вступил в силу.
В пресс-службе уточнили, что женщина собирала и передавала представителю украинской спецслужбы информацию о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений Вооруженных сил РФ, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции, - передает ТАСС.
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