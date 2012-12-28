Закон ограничит 100 тысячами рублей упрощенные переводы без открытия счета

Государственная дума одобрила во втором и третьем чтении закон об установлении лимита на разовые банковские переводы граждан для борьбы с отмывкой преступных доходов и финансированием терроризма.