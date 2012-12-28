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25 минут назад
Закон ограничит 100 тысячами рублей упрощенные переводы без открытия счета
Государственная дума одобрила во втором и третьем чтении закон об установлении лимита на разовые банковские переводы граждан для борьбы с отмывкой преступных доходов и финансированием терроризма.
Поправка в антиотмывочной закон была внесена в парламент правительством в декабре прошлого года.
В настоящее время в соответствии с 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") банки не проводят идентификацию физического лица при осуществлении переводов денежных средств по его поручению без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если его сумма не превышает 15 тыс. рублей.
"Свыше 15 тыс. рублей проводится упрощенная система идентификации, однако максимальная сумма указанных переводов, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации, законодательно никак не ограничена. Данным законопроектом предлагается установить такую максимальную сумму в размере 100 тыс. рублей", - заявил депутат Олег Димов в ходе выступления в Госдуме.
"В отсутствии такого порогового значения при упрощенной идентификации имеются риски использования названных переводов в противоправных целях", - отметил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, основной массив переводов без открытия счета (85-90%) совершается сейчас на сумму менее 100 тыс. рублей. "Таким образом, под законопроект подпадут 10-15% от всего объема таких операций. Принятие законопроекта позволит повысить прозрачность перевода без открытия счета и в целом снизить риски незаконных финансовых операций с их использованием", - считает Негляд.
Принятый закон также повышает максимальный остаток денежных средств, который может быть аккумулирован на неперсонифицированном электронном средстве платежа (НЭСП), - с 60 тыс. до 100 тыс. руб. Лимит переводов в размере не более 200 тыс. руб. в месяц остался при этом неизменным.
НЭСП - это электронные средства платежа, которые не связаны с конкретным пользователем или его идентификационными данными. Они могут быть использованы без регистрации или аутентификации пользователя: предоплаченные магазинные карты и купоны, некоторые виды электронных кошельков, мобильные платежи, которые применяются без регистрации пользователя и связаны с номером мобильного телефона.
Без упрощенной идентификации физического лица использование НЭСП возможно при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 15 тыс. руб. Общая сумма переводимых электронных денежных средств не может превышать 40 тыс. руб. в течение календарного месяца. При упрощенной идентификации остаток не может превышает 60 тыс. руб., а общая сумма переводимых средств - не более 200 тыс. руб. в месяц. Принятый в первом чтении законопроект повышает остаток до 100 тыс. руб. при наличии упрощенной идентификации.
Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
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