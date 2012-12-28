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В России
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сегодня, 16:02
Госдума приняла закон о продлении программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки
Законопроект подготовлен в целях реализации Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
"Законопроект подготовлен в целях реализации Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная Дума последовательно работает над расширением мер поддержки семей с детьми. Продление этой программы еще на семь лет — важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей", — сказал Вячеслав Володин.
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