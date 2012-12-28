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В России
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57 минут назад

ФАС оштрафует дочернюю компанию «Лукойла» за разброс цен на дизтопливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафует нижегородскую "дочку" нефтяной компании "Лукойл". Дочерняя компания "Лукойла" нарушила антимонопольное законодательство, создав дискриминационные условия при изменении цены на дизельное топливо в мелком опте, компании будет назначен штраф.

Дочернее предприятие ЛУКОЙЛа допустило дискриминацию при изменении цены на дизель для сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области, - сообщает пресс-служба ФАС России.

Компании будет назначен штраф в соответствии с КоАП РФ.

Нижегородское УФАС выявило создание дискриминационных условий при изменении цены на дизельное топливо в один период времени на мелкооптовом сегменте рынка для сельскохозяйственных предприятий региона.

В ходе рассмотрения дела ведомство установило, что ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" реализовало дизельное топливо в этом сегменте рынка нефтепродуктов по различным ценам.

Компания занимает доминирующее положение на территории Нижегородской области. Соответственно, общество должно реализовывать топливо в адрес потребителей по одинаковой для всех цене при равных условиях реализации.

Таким образом, действия компании по созданию дискриминационных условий при установлении мелкооптовой цены на дизтопливо являются неправомерными.

Уточняется, что антимонопольная служба продолжает осуществлять контроль за ситуацией по ценообразованию на рынке нефтепродуктов.
топливо
цены
ФАС
экономика
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