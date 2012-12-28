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В мире
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сегодня, 14:20
На авиарейсе из Лондона 1 человек погиб и еще 30 пострадали из-за сильной турбулентности
Самолет попал в зону турбулентности, один человек погиб и еще десятки пострадали.
"Рейс № SQ321 авиакомпании Singapore Airlines, вылетевший из Лондона (Хитроу) в Сингапур 20 мая 2024 года, оказался в зоне сильной турбулентности", — отмечается в сообщении перевозчика.
Лайнер пришлось посадить в Бангкоке. Он приземлился в 15:45 по местному времени 21 мая.
Всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа, - передает РБК.
"Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший. Всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа", - говорится в сообщении.
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