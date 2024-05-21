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44 минуты назад

Врач назвала сахар и фастфуд главными врагами здоровой кожи

Для здоровья кожи важно не только правильно питаться, но и вести здоровый образ жизни в целом.

Врач-дерматолог и косметолог клиники Dega Кнара Андрян рассказала, что фастфуд и сахар являются главными врагами здоровой и красивой кожи, способными ускорить процесс старения кожи, - пишет Lenta.ru.

Согласно последним научным исследованиям, питание играет ключевую роль в здоровье и красоте кожи. По словам врача, сахар провоцирует гликацию, что ведет к уплотнению коллагена и появлению морщин.

"Главный враг кожи — сахар. Он провоцирует гликацию — объединение сахаров с белками и дальнейшее уплотнение коллагена. Из-за этого процесса появление морщин ускоряется", — отмечает эксперт. Однако, по словам врача, полностью отказываться от сахара не надо, следует лишь минимизировать его присутствие в рационе. По этой же причине она рекомендовала сократить в ежедневном меню количество быстрых углеводов.

Негативно влияют на здоровье кожи и фастфуд, снеки и спиртные напитки, - подчеркнула Андрян. Алкоголь, по словам дерматолога, провоцирует обезвоживание организма, из-за чего на лице появляется сосудистая сеточка, образуются мелкие морщины.

Также людям со склонностью к отечности не следует есть фрукты после 19:00. Они содержат фруктозу, которая тоже вытягивает воду из организма. В качестве альтернативы фруктам подойдут богатые антиоксидантами ягоды: малина, черника, смородина, клюква, - пояснила специалист.

Для поддержания здоровья кожи Андрян посоветовала употреблять достаточное количество клетчатки и белков. Причем, конкретизировала она, растительные белки не могут заменить животные. "Для здоровья кожи важно не только правильно питаться, но и вести здоровый образ жизни в целом. Нужно достаточно спать, бороться со стрессами, регулярно заниматься спортом", — резюмировала врач.
здоровье
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