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32 минуты назад

В лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Также в регион направили дополнительные силы Авиалесоохраны.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах, - передает РИА Новости.

Режим ЧС введен в лесах Забайкалья из-за очень высокого уровня пожаров, возникающих в результате поджогов, - заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

"Уважаемые забайкальцы! В крае введен режим чрезвычайной ситуации. Все действия с огнем запрещены", - объявил губернатор.

По его словам, в Забайкалье поджигатели наносят огромный ущерб природе, строениям и населенным пунктам, создают огромные риски для здоровья и жизни земляков.

Он также добавил, что более 200 виновников уже выявлены. Им назначены штрафы в размере 50 тысяч, 100 тысяч и более 2 миллионов рублей.

Глава региона поручил в ближайшие часы представить предложения по организации выявления и тушения пожаров. Он отметил, что власти будут отдельно разбираться и с мотивами поджигателей, решать, как защитить Забайкальский край от огня.
лесные пожары
режим ЧС
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