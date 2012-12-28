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В России
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32 минуты назад
В лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Также в регион направили дополнительные силы Авиалесоохраны.
Режим ЧС введен в лесах Забайкалья из-за очень высокого уровня пожаров, возникающих в результате поджогов, - заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
"Уважаемые забайкальцы! В крае введен режим чрезвычайной ситуации. Все действия с огнем запрещены", - объявил губернатор.
По его словам, в Забайкалье поджигатели наносят огромный ущерб природе, строениям и населенным пунктам, создают огромные риски для здоровья и жизни земляков.
Он также добавил, что более 200 виновников уже выявлены. Им назначены штрафы в размере 50 тысяч, 100 тысяч и более 2 миллионов рублей.
Глава региона поручил в ближайшие часы представить предложения по организации выявления и тушения пожаров. Он отметил, что власти будут отдельно разбираться и с мотивами поджигателей, решать, как защитить Забайкальский край от огня.
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