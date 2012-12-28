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сегодня, 11:31
Гладков сообщил о гибели женщины в результате атаки дрона в Белгородской области
В результате взрыва одна женщина погибла на месте от полученных ран.
"Дроном-камикадзе был атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. Инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. К большому горю, есть погибшая – в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Телеграм-канале.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей.
По его словам, все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения: свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой бригадой скорой доставлена в областную клиническую больницу, свёкр и муж с осколочными ранениями разных частей тела – в городскую больницу №2 города Белгорода. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также под обстрел ВСУ попали сёла Новая Таволжанка и Вознесеновка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории сельскохозяйственных предприятий.
В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 18 снарядов из РСЗО «Град». Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены хозпостройка частного жилого домовладения и линия электропередачи. По городу Шебекино выпущено 6 снарядов из РСЗО «Вампир», также в городе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал. Различные разрушения выявлены в четырех частных жилых домовладениях, двух многоквартирных домах, повреждены две хозпостройки и один автомобиль. Также в Шебекино обнаружен и вывезен на полигон для дальнейшего уничтожения взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий. В поселке Красное противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе. Пострадавших нет.
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