Кабмин приостановил до 30 июня временный запрет на экспорт бензина

Правительство РФ приостановило до 30 июня 2024 г. временный запрет на экспорт бензина для нефтепереработчиков. Ограничения при этом будут действовать с 1 июля по 31 августа.