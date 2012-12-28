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В России
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22 минуты назад
Кабмин приостановил до 30 июня временный запрет на экспорт бензина
Правительство РФ приостановило до 30 июня 2024 г. временный запрет на экспорт бензина для нефтепереработчиков. Ограничения при этом будут действовать с 1 июля по 31 августа.
При этом ограничения на период с 1 июля по 31 августа сохраняются.
В правительстве пояснили, что это решение принято в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильного топлива, чтобы не снижались объемы переработки на НПЗ из-за «затоваривания автомобильным бензином», а также для освобождения портов от пока не вывезенного экспортного топлива.
Ранее сообщалось, что правительство приняло решение приостановить временный запрет на экспорт бензина, введенный с 1 марта. На НПЗ и нефтебазах сформированы запасы автомобильных бензинов, позволяющие полностью покрыть потребности внутреннего рынка. Запасы составляют 2,1 млн т автомобильного бензина и 4 млн т дизельного топлива.
Решение о временном запрете экспорта бензина было одобрено в конце февраля премьер-министром Михаилом Мишустиным. Тогда предполагалось, что эта мера будет действовать на протяжении полугода — с 1 марта по 31 августа 2024 года. Она вводилась как превентивная в преддверии начала сезона высокого спроса и стала дополнительной страховкой на фоне внеплановых ремонтов НПЗ, пострадавших от украинских дронов. Вместе с тем вице-премьер Александр Новак допускал ее отмену в случае насыщения рынка.
Как сообщили в Минэнерго, за время действия эмбарго внутренний рынок удалось полностью обеспечить предложением и насытить моторным топливом. Кроме того, объемы переработки на НПЗ восстановлены, доставка нефтепродуктов до потребителей улучшена, потребности регионов удовлетворены, - передает РБК.
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