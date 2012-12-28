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В России
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сегодня, 09:59

МВД предлагает разрешить лишенным гражданства РФ оставаться в стране до 90 дней

Министерство внутренних дел РФ предложило позволить лишенным гражданства России оставаться в стране от 15 до 90 дней.

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, позволяющий лишившимся российского гражданства лицам оставаться в стране от 15 до 90 дней в зависимости от ситуации, - пишут "Известия" со ссылкой на документ.

По информации издания, проект получил одобрение кабмина. Документ также предлагает упрощенный порядок выдачи вида на жительство для тех, кто имеет родственников, постоянно проживающих на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

"Предлагается упростить процедуру получения вида на жительство для потенциальных носителей русского языка по "принципу крови", имеющих родственников по восходящей линии, проживающих в России", — пояснил председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, принятый в 2023 году закон о гражданстве упразднил процедуру признания иностранных граждан носителями русского языка.

Также предлагается сохранить преференции для ценных специалистов — они смогут претендовать на оформление ВНЖ без получения разрешения на временное проживание, а срок осуществления трудовой деятельности для них увеличат с шести месяцев до года по определенной профессии.

В России с осени 2023 года действует закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства за совершение ряда преступлений из Уголовного кодекса, включая фейки об армии и ее дискредитацию.

В МВД рассказали, что почти 400 иностранцев лишились приобретенного гражданства России за первые полгода после ужесточения статей УК положениями об аннулировании паспорта.
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